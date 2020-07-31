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31.07.2020 22:24
Рубрика: Экономика

В августе работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Текст: Ольга Игнатова

С 1 августа начинается перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура. По словам проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, корректировка пенсий работающих пенсионеров заложена в законе о страховых пенсиях. Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно корректироваться в сторону увеличения с учетом поступивших средств.

Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. Так, в прошлом году стоимость пенсионного коэффициента (балла) составляла 87,24 рубля. Максимальное увеличение пенсии составило 261, 72 рубля. В нынешнем году пенсионный балл стоит 93 рубля. Следовательно, максимальная прибавка составит 279 рублей.

Корректировка пенсий работающим пенсионерам происходит автоматически. Она в этом году затронет более 11 миллионов человек.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Также автоматически россиянам с 1 августа пересчитают размер накопительных пенсий. Как ранее сообщал Пенсионный фонд России, по результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%), накопительные пенсии будут повышены на 9,13%. Пенсии вырастут у 80 тысяч россиян.

Накопительная пенсия формируется за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Повышение получат и участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой. Такую пенсию получают 32 тысячи человек, с августа она повысится на 7,99%.

Средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, срочной пенсионной выплаты - 1705 рублей в месяц. Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста: женщинам с 55 лет, мужчинам - с 60 лет или раньше при наличии права досрочного выхода на пенсию.

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