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31.07.2020 13:38
Рубрика: Видео

Видео: джип не осилил крутой подъем и кувырком скатился вниз

Текст: Вадим Давыденко

Самонадеянность и отвага, а также нехватка оборотов двигателя и водительского опыта - вот основные причины аварии, показанной на этом видео.драматичной аварии. На просторах американского штата Колорадо неосторожный владелец внедорожника скатился под откос, когда до вершины оставалось совсем чуть-чуть. Наверное, ужасно обидно.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Первая совершенная горе-водителем ошибка, как считают всезнающие комментаторы - избыточное давление в шинах джипа, из-за которого снизилось сцепление с грнутом. Ошибка №2 - ненужное виляние из стороны в сторону на подъеме, из-за чего у машины стала падать скорость. Ну и последняя, главная ошибка - попытка развернуться на крутом склоне, да еще и на скорости, вместо того, чтобы осторожно сползать вниз задним ходом.

Хочется верить, что выписавшись из больницы после пережитых вместе с джипом кувырков, водитель перечитает эти советы и примет их к сведению.

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#видео #авто