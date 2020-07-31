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31.07.2020 11:20
Рубрика: Видео

Видео: джип утопили при спуске катера на воду

Текст: Вадим Давыденко

Крыловские лебедь, рак и щука вспоминаются при просмотре этого снятого в американской Флориде видео. Несогласованность в действиях владельца Land Rover и водителя моторной лодки, потянувших каждый в свою сторону, привела к тому, что катер утащил машину под воду.

А поначалу все шло, как надо: джип по берегу аккуратно сдал назад, пока судно не погрузилось в воду, и дал время на то, чтобы лодку отцепили и сняли с прицепа.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Кто именно должен быть расцепить транспортные средства, по видео понять сложно. Похоже, что все понадеялись друг на друга и одновременно нажали на педаль газа, чтобы поскорее оказаться в своей стихии: джип на суше, а катер - на водных просторах.

Поначалу казалось, что Land Rover вот-вот выберется на землю, но песчаное дно знаменитого флоридского побережья не дало нужного сцепления. А катер тем временем набирал и набирал обороты. Через несколько секунд он уверенно пошел вперед и утащил слабо сопротивлявшийся внедорожник на глубину. Тут-то все и вспомнили про фаркоп...

"Джип перешел в режим субмарины", - поиронизировал кто-то в комментариях, не имеющий, видимо, ни внедорожника, ни катера, а может просто еще не побывавший в этом году в отпуске на море.

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#видео #авто