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31.07.2020 01:41
Рубрика: В мире

Власти Саудовской Аравии заявили об отсутствии случаев COVID-19 во время хаджа

Фото: STR / AFP Фото: STR / AFP
Фото: STR / AFP

Паломники, которые в этом году приняли участие в обрядах ежегодного хаджа к святым местам в Саудовской Аравии, здоровы. Об этом в четверг, после завершения обряда многочасового стояния на горе Арафат в предместье Мекки, сообщили власти страны.

Фото: AFP
Паломники рассказали о хадже в этом году

"Состояние здоровья паломников прекрасное, до этого момента не выявлено заболевших коронавирусом", - цитирует РИА Новости. Ранее в Саудовской Аравии тщательно подготовились к приему паломников, организовав в местах совершения хаджа больничные койки и места для изоляции.

В четверг был совершен главный обряд - молитвенное стояние на горе Арафат, которое продолжалось с утра до захода солнца. Его участники поднимались на гору небольшими группами в сопровождении медиков, в масках, соблюдая социальную дистанцию.

Традиционно на ежегодный хадж приезжают миллионы людей со всего мира. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса саудовские власти разрешили совершить паломничество лишь 10 тысячам человек, большинство которых - граждане королевства. Все, прибывшие в Мекку, были обязаны пройти четырехдневный карантин.

Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа
В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Пандемия коронавируса COVID-19

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