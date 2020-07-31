Володин назвал важнейший закон июля

Закон о защите территориальной целостности России стал одним из самых важных документов, принятых Госдумой в июле. Об этом заявил председатель палаты Вячеслав Володин, отвечая на вопрос думского сайта.

- Это первый закон, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в Конституцию РФ, - напомнил он. - После принятия закона экстремизмом будут считаться призывы к нарушению территориальной целостности РФ, в том числе отчуждению части ее территории.

Также подготовлены проекты с санкциями за призывы и действия по отчуждению территорий: Госдума, как заявляли авторы поправок, рассмотрит их осенью.

В целом же последний месяц весенней сессии был достаточно напряженным, считает спикер. В последний день работы в эту сессию депутаты заслушали отчет правительства. Володин подчеркнул, что состоялся серьезный разговор по реализации предложенных президентом мер по поддержке граждан и экономики.

Кроме того, по итогам прошедшего месяца спикер отметил комитет по бюджету и налогам за работу над изменениями в Бюджетный кодекс.

Самыми активными депутатами, по мнению председателя палаты, в июле были Василий Пискарев ("Единая Россия"), Алексей Куринный (КПРФ), Сергей Катасонов (ЛДПР) и Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия").