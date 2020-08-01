С открытием международного авиасообщения более 170 тысяч москвичей не смогут выехать за рубеж из-за долгов. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе столичного Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП).

С начала года столичные судебные приставы вынесли более 243 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников за пределы России.

Из них на должников по алиментным обязательствам выписано свыше 19,4 тысячи постановлений, более 17,2 тысячи - по налогам и сборам, более 7,9 тысячи - по административным штрафам, в том числе штрафам ГИБДД, более 7,3 тысячи постановлений - по уголовным штрафам.

На сегодняшний день ограничение права выезда за рубеж действует в отношении более 170 тысяч должников.