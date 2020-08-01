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01.08.2020 08:40
Рубрика: Экономика

Россия возобновила международное авиасообщение

Текст: Евгений Гайва
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Первый после возобновления международного авиасообщения рейс по маршруту Москва - Стамбул отправился 1 августа из столичного аэропорта Шереметьево в 7:50 мск, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Рейс выполняет компания "Аэрофлот". Как сообщили в Росавиации, регулярные рейсы возобновляет также авиакомпания "Победа". Из Москвы (аэропорт Внуково) в Стамбул 1 августа ожидается один рейс.

Фото: EPA-EFE/ENNIO LEANZA
IATA: На восстановление международного авиасообщения уйдет 4 года

В час ночи первого августа во Внуково приземлился самолет компании Turkish Airlines. Кроме того, турецкий перевозчик планирует со 2 августа приступить к полетам в Санкт-Петербург, а с 3 августа - в Ростов-на-Дону. Выполнять регулярные рейсы также будет турецкая авиакомпания Pegasus Airlines. На 1 августа запланирован рейс из Стамбула в Москву (Домодедово). "Заявленное авиакомпаниями расписание регулярных рейсов на август предполагает, что на маршруте Москва - Стамбул "Аэрофлот" будет осуществлять до 35 рейсов в неделю. "Победа" планирует 7 рейсов в неделю, Turkish Airlines - до 28 рейсов в неделю, Pegasus Airlines - 7 рейсов в неделю", - отметили в Росавиации.

С 10 августа объем регулярных и чартерных полетов в Турцию увеличится. Планируют начать полеты российские авиакомпании "Сибирь", "Уральские авиалинии", "Роял Флайт", "Северный ветер", "Азур эйр", "Россия" и "АЙ ФЛАЙ".

В Великобританию полеты с 1 августа будет выполнять авиакомпания "Аэрофлот. В августе планируется выполнять до 28 рейсов в неделю.

Со 2 августа полеты возобновит авиакомпания British Airways. Она будет выполнять 2 рейса в неделю из Лондона в Москву. В заявленное расписание могут быть внесены изменения, предупредили в Росавиации.

Как стало известно 24 июля, Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Полеты будут выполняться из Москвы Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Представить туроператора AnexTour рассказал "РГ", что уже стартовали продажи туров в Танзанию. Предложения начинаются с дат вылета в сентябре.

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