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01.08.2020 01:45
Рубрика: Экономика

В РФ прибыл первый после возобновления международных полетов регулярный рейс

Самолет авиакомпании Turkish Airlines приземлился в столичном аэропорту Внуково в 01:03 мск. Это следует из информации на сайте аэропорта.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Рейс Стамбул - Москва стал первым международным регулярным рейсом, совершенным после приостановки авиасообщения с зарубежными странами на фоне пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что прибудут около 50 пассажиров, пишет ТАСС.

С первого августа россиянам доступны полеты в Великобританию, Танзанию, Турцию и обратно. С Турцией полеты будут открыты в два этапа: с субботы можно улететь в Стамбул и Анкару, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан. Пока вылететь за рубеж можно будет только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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