"Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

Сама премия, которая должна была состояться еще 17 мая, прошла только вчера - 31 июля. В уже ставшим привычном для всех виртуальном формате. Западные сми шутили на эту тему, что лишь награды - реальные, все остальное - виртуальное.

Церемония длилась полтора часа. Ей предшествовало специальное шоу, которое вел комик Том Аллен. В урезанном виде церемония транслировалось на канале BBC One. "Номинантам было предложено прислать заранее записанную благодарственную речь, которую предполагалось запускать в эфир в случае их победы" - рассказывается в статье, опубликованной на сайте ВВС.

Сериал "Чернобыль" получил на премии девять наград из четырнадцати. И это было предсказуемо. Обсуждали после раздачи призов, касательно этого сериала, что шведский актер Стеллан Скарсгард, который сыграл роль зампреда Совмина СССР Бориса Щербины, руководившего комиссией, был номинирован на премию в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Но награда досталась японско-британскому актеру Уиллу Шарпу за роль в сериале "Гири/ Хадзи".

Продюсер сериала "Чернобыль" Джейн Фезерстоун подчеркнула, что над ним трудились специалисты из 14 стран, что его создание сделало прорыв в защите правды и прозрачности в кинематографе. Она также произнесла благодарственные слова Британской академии от имени всех, кто пострадал при аварии на Чернобыльской АЭС.

BBC рассказывает о том, что с полюбившимся многим сериалом "Дрянь" получилось не совсем так, как все предполагали. Во-первых, без премии осталась исполнившая главную роль в сериале Фиби Уоллер-Бридж, и приз за исполнение лучшей женской комедийной роли достался ее экранной сестре Сиан Клиффорд, которая сама была так удивлена, что чуть не выронила мобильный телефон в прямом эфире. Во-вторых, премию за лучший комедийный сценарий у "Дряни" увел Джэми Деметриу, автор сериала "Стас все сдаст".

В остальном обошлось без особых сюрпризов.

Лучшим сериалом был назван "Конец ***го мира". В общей сложности в ходе церемонии было вручено 26 наград. Специальная премия британскому актеру и продюсеру Идрису Эльбе за актерское мастерство и продвижение новых талантов обсуждалась еще задолго до самой церемонии - факт ее вручения был известен заранее. Лучшей актрисой была признана британская актриса Гленда Джексон за роль в сериале "Найти Элизабет".