Дмитрий Гунько официально стал новым тренером "Химок"

Подмосковные "Химки" объявили о назначении на пост главного тренера Дмитрия Гунько. Специалиста уже представили команде, которая под его руководством выйдет в следующую субботу на матч первого тура Премьер-лиги против ЦСКА.

По словам Гунько, предложение от "Химок" ему поступило сегодня. "Для меня это - серьезный вызов. Было бы глупо отказываться от варианта возглавить клуб Премьер-лиги", - приводит слова тренера сайт подмосковного клуба.

Гунько известен по большей части своей работой в "Спартаке". Он начинал карьеру в академии столичной команды. При Гунько молодежная команда "красно-белых" дважды становилась чемпионом. Также специалист входил в свое время в тренерский штаб Валерия Карпина.

Добавим, что чуть ранее в субботу "Химки" объявили об уходе с поста главного тренера Сергея Юрана.