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01.08.2020 12:27
Рубрика: Спорт

"Химки" официально объявили об уходе Сергея Юрана

Текст: Артур Нанян
Футбольный клуб "Химки" официально объявили об увольнении главного тренера команды Сергея Юрана. Кто придет ему на смену - не сообщается.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Ранее стало известно, что игроки "Химок" написали письмо губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой помочь переубедить руководство клуба и оставить Юрана.

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Сам специалист заявил, что его уволили по указанию генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова. В СМИ появлялась информация, согласно которой чуть ранее "красно-белые" и "Химки" договорились о партнерстве.

Юран возглавил подмосковную команду в начале 2020 года. При нем футболисты провели два матча в ФНЛ и вышли в Премьер-лигу. Также "Химки" добрались до финала Кубка России, в котором проиграли чемпиону страны "Зениту", пропустив гол с пенальти в концовке (0:1).

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