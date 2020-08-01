"Химки" официально объявили об уходе Сергея Юрана

Ранее стало известно, что игроки "Химок" написали письмо губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой помочь переубедить руководство клуба и оставить Юрана.

Сам специалист заявил, что его уволили по указанию генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова. В СМИ появлялась информация, согласно которой чуть ранее "красно-белые" и "Химки" договорились о партнерстве.

Юран возглавил подмосковную команду в начале 2020 года. При нем футболисты провели два матча в ФНЛ и вышли в Премьер-лигу. Также "Химки" добрались до финала Кубка России, в котором проиграли чемпиону страны "Зениту", пропустив гол с пенальти в концовке (0:1).