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01.08.2020 11:26
Рубрика: Спорт

Игроки "Химок" обратились к губернатору после увольнения Юрана

Текст: Сергей Литвинов
Фото: ФК "Зенит"/РИА Новости Фото: ФК "Зенит"/РИА Новости
Фото: ФК "Зенит"/РИА Новости

Футболисты "Химок" написали открытое письмо на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева с просьбой помочь оставить Сергея Юрана главным тренером команды, сообщает "Спорт-Экспресс". Обращение подписал 21 спортсмен.

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В письме игроки утверждают, что они очень довольны работой Юрана и не видят причин, по которым он должен покинуть клуб. "Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона. Просим вас вмешаться в ситуацию и убедить руководство клуба оставить Сергея Юрана", - пишут футболисты.

Юран возглавил "Химки" в начале 2020 года. При нем команда провела два матча в ФНЛ и решила задачу по выходу в Премьер-лигу. Кроме того, подмосковная команда вместе с Юраном вышла в финал Кубка страны, обыграв на своем пути столичное "Торпедо" и "Урал". В решающей встрече "Химки" проиграли чемпиону страну "Зениту", пропустив единственный гол в концовке с пенальти.

Первый матч в РПЛ "Химки" проведут уже в следующую субботу - дома против ЦСКА.

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