Глава ВОЗ: Волны пандемии будут ощущаться десятилетия

Глава ВОЗ вновь созвал комитет экспертов организации, чтобы решить, какие дополнительные рекомендации необходимо обнародовать для сдерживания распространения инфекции, которая, по его словам, не идет на убыль даже в районах, где произошли серьезные вспышки заболевания. "Хотя разработка вакцин происходит с рекордной скоростью, мы должны научиться жить с этим вирусом и бороться с ним с помощью имеющихся у нас средств", - заключил Гебреес.

За последние 24 часа во Всемирную организацию здравоохранения поступила информация о почти 300 тысячах новых случаев коронавируса в мире. Это рекордные суточные данные за весь период пандемии. В Северной и Южной Америке зарегистрировано наибольшее количество случаев заболевания за сутки - 171 946 человек. По данным ВОЗ, Юго-Восточная Азия заняла второе место с 60 113 случаев, за ней следует Европа с 25241 инфицированным.

Напомним, что на прошлой неделе официальные лица ВОЗ предупредили, что возврата к "старому нормальному состоянию" в мире уже не будет, выразив серьезную обеспокоенность тем, что пандемия коронавируса стремительно ускоряется в Соединенных Штатах и бедных развивающихся странах. По мнению доктора Энтони Фаучи, главного специалиста по инфекционным заболеваниям в США, коронавирус настолько заразен, что, вероятно, никогда не исчезнет полностью. "Я не верю, что он исчезнет, потому что это очень легко передаваемый вирус", - сказал Фаучи на слушаниях в подкомитете палаты представителей по борьбе со вспышкой коронавируса.

Высокопоставленный демократ-законодатель представитель Южной Каролины Джеймс Клайберн призвал администрацию Трампа обнародовать всеобъемлющий план по борьбе с коронавирусом, после того как число погибших от COVID-19 в США превысило 150 тысяч человек. По его словам, такое же количество американцев может погибнуть, "если американская администрация не предпримет радикальных шагов". Клиберн возглавляет вышеназванный подкомитет палаты представителей по борьбе со вспышкой коронавируса в США.

Между тем

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, который ведет учет количества заболеваний на основании правительственных отчетов, по состоянию на 07.00 мск первого августа в мире зарегистрировано 17 531 059 случаев заражения и 678 775 смертельных исходов. В США заболели 4 561 511 человек, 153,4 тысячи из них умерли. В июле в Соединенных Штатах зарегистрировано почти 1,8 миллиона новых случаев заболевания COVID-19, что на 66% больше, чем в июне. Смертность в июле в Америке выросла как минимум на 19%, отмечает Reuters.