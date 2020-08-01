ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд по числу случаев COVID-19

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала максимальный за время пандемии COVID-19 прирост случаев коронавируса в мире. По данным на 31 июля, число заболевших достигло 17 106 007, увеличившись за сутки на 292 527.

Количество летальных исходов выросло почти на семь тысяч и приблизилось к 669 тысячам, пишет ТАСС. По числу случаев коронавируса первое место занимают Северная и Южная Америка - 8,1 миллиона.

Ранее в ВОЗ сообщили о рекордном росте количества заболевших коронавирусом среди молодых европейцев. По мнению специалистов, причина - раннее открытие школ, пляжей и ночных клубов.