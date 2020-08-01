Главные недостатки и преимущества Lada Vesta

С самого начала у АвтоВАЗа стояла задача выпустить принципиально новый автомобиль с уникальным дизайном, просторным салоном, отличной управляемостью. В итоге появилась Lada Vesta. C 2015 года конкуренты сменили поколения, а некоторые серьёзно обновились. Не раньше 2021 года состоится рестайлинг Lada Vesta, в рамках которого появится "свежий" облик, современное внутреннее убранство, динамичный мотор. Рассмотрим же недостатки и преимущества нынешней модели.

Экстерьер

Lada Vesta в кузове седан имеет классические формы с фирменным Х-стилем бренда Lada и характерными боковыми выштамповками.

Российский автомобиль имеет хорошую, но безальтернативную галогеновую оптику, когда как конкуренты оснащаются светодиодными фарами. К слову, противотуманные фары Vesta с функцией подсветки поворотов светят плохо.

Внешние кузовные панели и крыша Lada Vesta оцинкованы, антикоррозионная стойкость кузова и лакокрасочное покрытие качественные, а вот качество покраски пластиковых деталей и хромированных элементов оставляют желать лучшего - краска отслаивается, появляются сколы.

За время существование модели многое изменилось. Цветовая гамма скорректировалась - тёмно-синий "Блюз" сменился на ярко-синий "Дайвинг", "Чёрная жемчужина" на "Маэстро". Добавился бежевый металлик "Карфаген", оранжевый "Марс" для Cross-версий, ушли ярко-зеленый "Лайм" и темно-зеленый "Криптон". Семейству по-прежнему не хватает ярких эмалей.

Помимо этого, Vesta обзавелась кнопкой открывания багажника вместо личинки замка, большой лючок бензобака, предназначенный для заправки бензином и метаном (в CNG-версии), стал плоским и запираемым. Появились аэродинамические боковые зеркала с электроскладыванием, обычная антенна на крыше сменилась на антенну-плавник.

В Lada Vesta Facelift ожидаются узкая рефлекторная головная оптика, светодиодные фонари, новые передний и задний бампера, решётка радиатора, а также иная форма капота, крыльев и крышки багажника. Форсунки стеклоомывателя и вовсе переместятся с капота на "жабо" автомобиля.

Интерьер

Lada Vesta является автомобилем "В+" класса и не зря славится просторным салоном. Габаритные размеры седана следующие: колёсная база 2635 мм, ширина 1764 мм, длина 4410 мм, высота 1497 мм. В Vesta на втором ряду много места как по длине, так и по ширине, места над головой у седана меньше, чем в SW. Сзади предусмотрен подлокотник с подстаканниками, плафон освещения, стеклоподъёмники, разъёмы USB, розетка на 12В, обогрев заднего дивана. Разочаровывает отсутствие ниш в задних дверных картах и съёмного отсека в списке заднего дивана для длинномеров.

Салон у Vesta с логичным расположением различных кнопок и 7-дюймового тачскрина, обладает передней панелью с современной архитектурой, а также сиденьями с удачным профилем, развитой боковой поддержкой и поясничным подпором. Качество отделки и оформление кресел на достойном уровне, им разве что не хватает длины подушки.

Главное - Vesta отстаёт по качеству исполнения пластика и клавиш интерьера. Панель и на вид, и на ощупь дубовая, водительский блок стеклоподъёмников изготовлен грубо, пассажирская кнопка стеклоподъёмника распложена далеко, клавиши климат-контроля имеют слабую фиксацию. По нынешним мерка щиток приборов и мультимедиа также устарели. Сегодня в моде приборка в виде двух колодцев с бортовым компьютером по центру или в цифровом формате. Сенсорные устройства на центральной консоли располагают планшетом и увеличивают в размерах до 10-дюймов.

Кроме того, Vesta за годы выпуска приобрела кожаную отделку рулевого колеса, центральный подлокотник с боксом, крышку бардачка с органайзером и микролифтом, трёхступенчатый обогрев передних сидений, отдельную кнопку обогрева заднего стекла, активную разметку в камере заднего вида. Из других приятных мелочей модель получила более глубокие передние подстаканники, чёрную обивку потолка, ограничители открывания дверей с чёткой фиксацией, бескаркасные "дворники".

С обзорностью у Vesta всё в порядке. Большая площадь остекления, большие зеркала, а вот передние стойки слишком широкие, они образовывают слепую зону. Шумоизоляция у Lada одна из самых лучшая в классе. Это преимущество усилилось и за счёт смены пластиковых подкрылок на фетровые.

Что касается багажного отделения Vesta Sedan, то его объём средний - 480 литров. Качество исполнения посредственное, без каких-либо крючков, сеток и т.д. В нише запасного колеса имеется добротный слой шумоизоляции, органайзер. Vesta SW может предложить багажник с нишами, крючками и двойным полом. При сложенной спинке заднего дивана погрузочная площадь составляет 825 литров.

Радует, что в грядущем рестайлинге модель обзаведется оригинальными и качественными передней панелью, дверными картами и центральным тоннелем пола. Особенностью интерьера станет огромный сенсорный экран с сервисами "Яндекс.Авто".

В нижней части центральной консоли будет предусмотрена большая ниша для смартфона с функцией беспроводной зарядки. Изменится дизайн селектора механической КП, возле закрытой секции с подстаканниками внедрят кнопку электронного ручника и шайбу-селектора выбора режима движения Lada Ride Select.

Сиденья должны поменять угол наклона подушки, подлокотник станет регулируемым, рулевое колесо сменит дизайн, на панели появится кнопка "старт-стоп", в комбинации приборов будет отображаться два колодца и большой дисплей бортового компьютера. Машину оснастят обновлённым блоком управления стеклоподъёмниками с авторежимом.

Цены/Оснащение

Цены на Vesta Sedan лежат в диапазоне от 653 900 до 973 900 рублей. Kia Rio стоит от 799 900 до 1 109 900 рублей, Hyundai Solaris 775 000-1 206 000 рублей, Skoda Rapid 792 000-1 171 900 рублей, Volkswagen Polo 792 900-1 209 900 рублей.

Выходит, что у Vesta конкурентное преимущество в цене составляет приличные 121 100-236 000 рублей. В начальных и средних версиях Vesta оснащена лучше, но в "топе" у автомобиля отсутствует многое. К примеру, вышеупомянутая светодиодная светотехника, цифровая приборка, современная мультимедийная система, передние датчики парковки, системы бесключевого доступа и запуска двигателя. Благо модель оснащается фронтальными и боковыми подушками безопасности.

Двигатели/Коробки

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Lada Vesta предлагается с двигателем объёмом 1,6 литра (106 л.с.) и пятиступенчатой механической коробкой передач, силовым агрегатом 1,6 литра (113 л.с.) и бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E, мотором 1,8 литра (122 л.с.) и пятиступенчатой "механикой".

Все двигатели проверены временем и довольно надёжны. 106-сильный мотор с "безвтыковыми" поршнями для всего семейства Vesta откровенно слабый. 122-сильного "атмосферника" по динамике на трассе не хватает тяжёлым Vesta SW Cross и Vesta Cross массой 1350 кг и 1380 кг соответственно. Для обычных модификаций тяги с низов достаточно. Плюс к этому 1,8-литровый мотор ВАЗ-21179 полностью не избавился от "масложора". Вазовские двигатели имеют чугунный блок цилиндров и ремень ГРМ, Renault H4M алюминиевый блок и цепной привод газораспределения. Иностранный агрегат работает заметно тише отечественных.

В первый год выпуска 106-сильная Lada Vesta оснащалась "тихой" французской "механикой", но вскоре на смену пришла "воющая" ВАЗ-21807. 122-сильный вариант работает в паре с приемлемой механической коробкой передач Renault JR5.

В конце 2019 года задумчивого "робота" с одним сцеплением вазовцы заменили на плавный вариатор. АМТ стоил 25 000 рублей, включал в себя "ползучий" и "зимний" режимы. За Jatco сегодня нужно доплатить 50 000 рублей, но с ним в городских режимах комфортно. На загородных дорогах секундная задержка и мощность мотора не позволяют совершать активные обгоны. Бесступенчатая автоматическая трансмиссия требует бережной эксплуатации и регулярной смены масла раз в 60 000 км или чаще. Ресурс составляет около 250 000 км пробега.

Vesta Sedan мощностью 106 л. с. и 122 л. с. разгоняется до 100 км/ч за 11,2 секунды и 10,2 секунды соответственно, 113-сильный вариант набирает "сотню" за 11,3 секунды. Средний расход топлива машины варьируется - 6,9-7,4 литра на 100 км пути. Этот показатель примерно на 1 литр больше значений аналогов в классе.

Можно сказать, что Lada Vesta не хватает классической автоматической трансмиссии с гидротрансформатором. Под капот также просится более резвый двигатель. По предварительным данным, в Vesta Facelift может появится 1,3-литровый турбомотор (150 л.с.) от Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Ходовая часть

Фото: Борис Захаров

Lada Vesta отличается неплохой управляемостью, сочетанием энергоёмкого шасси с хорошей плавностью хода. Для некоторых автолюбителей острые настройки рулевого управления являются избыточными.

Важно, что автомобиль не адаптирован, а именно разработан для российских условий. Обычная Vesta имеет высокий дорожный просвет в 178 мм, Cross-версии обладают рекордным клиренсом в 203 мм. Vesta SW Cross и Vesta Cross "обуты" в дорогие низкопрофильные 17-дюймовые колёсные диски, которые чувствительны к дефектам дорожного покрытия и добавляют жёсткости.

АвтоВАЗ постоянно дорабатывает ходовую часть Lada Vesta. К настоящему моменту посторонние звуки в подвеске устранены. Завод внедрил задние дисковые тормоза, иные верхние опоры задних амортизаторов, модернизированные прокладки передних пружин, полиуретановые втулки стабилизатора, стабилизатор нового образца, а также установлены другие опоры для двигателей, изменены впуск и выпуск.