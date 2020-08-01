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01.08.2020 19:12
Рубрика: Общество

Информацию о вакцинации от COVID-19 представят на ресурсе стопкоронавирус.рф

Текст: Ирина Невинная
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Специальный раздел о вакцинопрофилактике и самых перспективных отечественных вакцинах против новой коронавирусной инфекции появился на ресурсе стопкоронавирус.рф.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"Наша задача - дать людям наиболее полную информацию о тех разработках, которые доказали свою эффективность, а также консолидировать на одной площадке результаты работы всех участников: ученых, исследователей, министерств и ведомств, в структуре которых находятся научные институты", - сказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

В марте 2020 года Правительство России поручило "Национальным приоритетам" развивать и поддерживать портал стопкоронавирус.рф, официальный ресурс о ситуации с COVID-19 в России.

"Очень важно, чтобы у жителей нашей страны был достоверный источник информации о том, что из себя представляют вакцины, как доказана их безопасность и на какой стадии производства они находятся", - добавила София Малявина.

Поэтому в разделе вакцина.стопкоронавирус.рф уже размещены основные сведения о первых двух вакцинах, которые разработаны Центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, а также Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Первая из них сейчас проходит клинические испытания. По второй тестирование на добровольцах успешно закончено, и Минздрав сейчас занимается регистрацией вакцины для начала ее широкого применения.

Раздел также содержит ответы на самые распространенные вопросы: как исследуются вакцины, из чего они состоят, и на какой стадии находятся разработки. "Информация будет оперативно обновляться", - обещают в АНО "Национальные приоритеты".

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