Информацию о вакцинации от COVID-19 представят на ресурсе стопкоронавирус.рф

Специальный раздел о вакцинопрофилактике и самых перспективных отечественных вакцинах против новой коронавирусной инфекции появился на ресурсе стопкоронавирус.рф.

"Наша задача - дать людям наиболее полную информацию о тех разработках, которые доказали свою эффективность, а также консолидировать на одной площадке результаты работы всех участников: ученых, исследователей, министерств и ведомств, в структуре которых находятся научные институты", - сказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

В марте 2020 года Правительство России поручило "Национальным приоритетам" развивать и поддерживать портал стопкоронавирус.рф, официальный ресурс о ситуации с COVID-19 в России.

"Очень важно, чтобы у жителей нашей страны был достоверный источник информации о том, что из себя представляют вакцины, как доказана их безопасность и на какой стадии производства они находятся", - добавила София Малявина.

Поэтому в разделе вакцина.стопкоронавирус.рф уже размещены основные сведения о первых двух вакцинах, которые разработаны Центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, а также Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Первая из них сейчас проходит клинические испытания. По второй тестирование на добровольцах успешно закончено, и Минздрав сейчас занимается регистрацией вакцины для начала ее широкого применения.

Раздел также содержит ответы на самые распространенные вопросы: как исследуются вакцины, из чего они состоят, и на какой стадии находятся разработки. "Информация будет оперативно обновляться", - обещают в АНО "Национальные приоритеты".