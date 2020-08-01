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01.08.2020 14:26
Рубрика: Власть

В РФ утвердили автоматизированную систему техосмотра

Утверждено положение о введении единой автоматизированной системы техосмотра (ТО). Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Сергей Куксин/РГ
Незаконным операторам ТО грозит уголовная ответственность

Документ регламентирует особенности оформления диагностических карт, присвоения им статуса, получения данных из системы.

"Оформленные диагностические карты будут храниться в единой автоматизированной системе техосмотра не менее пяти лет. В течение этого срока их невозможно будет уничтожить или изъять", - отмечается в пояснительной записке.

Новые правила прохождения ТО вступят в силу 21 марта 2021 года. Они предполагают фотофиксацию процедуры и оформление диагностической карты в электронном виде с цифровой подписью. Правила были приняты для того, чтобы прекратить практику массового оформления диагностических карт без реального проведения техосмотра.

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