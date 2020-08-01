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01.08.2020 11:02
Рубрика: Общество

Мурашко: Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в октябре

Текст: Ирина Невинная
Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Центром Гамалеи, завершились. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на окружном совещании в Нижнем Новгороде.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная институтом Гамалеи, завершила клинические исследования", - процитировали главу минздрава РИА Новости.

Он также отметил, что  готовится пакет документов для регистрации вакцины. Как сообщали в Минздраве ранее, процедура регистрации новой вакцины будет проходить максимально быстро, по специальной упрощенной схеме, предусмотренной для чрезвычайных ситуаций, в том числе, эпидемий. Весь процесс может завершиться предположительно уже в середине августа.

- Первыми вакцинацию начнут в группах риска - среди медиков, которые работают с COVID-больными, - такими планами делился глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ, где и была разработана вакцина. При этом министр Михаил Мурашко подчеркивал, что вакцинация против новой инфекции будет носить добровольный характер.

Также несколько дней назад Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований еще одной российской вакцины против COVID-19 - ее разработали в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора. Как сообщила глава надзорной службы Анна Попова, клинические исследования начались.

Сегодня Михаил Мурашко высказал предположение, что достаточное количество доз вакцины будет наработано в ближайшие месяц-два, и массовую вакцинацию можно будет начать в октябре.

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