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1 августа 2020 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 31 июля 2020 года № 60-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Дата подписания 31 июля 2020 г.
Опубликован 1 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 12-пг "О введении режима повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменением, внесенным постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.07.2020 № 56-пг) следующие изменения:

1) пункты 2.1, 2.2, 2.3 признать утратившими силу;

2) в абзаце первом пункта 6 слова "по 02 августа 2020 года" заменить словами "по 30 августа 2020 года";

3) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10. Граждан, совместно проживающих (пребывающих) в период самоизоляции с гражданами, указанными в пункте 9.1 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарного врача об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 9.1 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлениях санитарного врача.";

4) в подпункте 7 пункта 14 слова "в пункте 9" заменить словами "в пункте 9.1";

5) пункт 26.3 изложить в следующей редакции:

"26.3. Организациям нефтегазодобывающей отрасли, осуществляющим деятельность на территории Ненецкого автономного округа, их подрядным и сервисным организациям не допускать перевахтовку работников на месторождениях без предварительной обсервации работников в течение 14 календарных дней и проведения лабораторного обследования на COVID-19 на 8-10 день обсервации.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



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