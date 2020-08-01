Гидрометцентр: Жара вернется в Москву на следующей неделе

Так, сегодня не обойдется без дождя. Местами прогремят грозы. Днем максимально воздух прогреется до 21 градуса. Но ветер будет дуть с запада и юго-запада, так что будет ощущение, что на улице теплее.
А вот в воскресенье ветер уже сменит направление на север. При этом температурный фон особенно не изменится. Ночью максимум до плюс 16 градусов, днем - плюс 18…20.
В начале следующей рабочей недели потеплеет - днем до 23 градусов. Дожди прекратятся. И до середины недели они не ожидаются. Ветер снова подует с юга. Четвертого августа ночью плюс 8…13 градусов, днем до плюс 26. Пятого августа ночью плюс 10…15, днем до 28 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "РГ", что в Москве температура в августе может быть выше нормы, но превышение это будет не слишком большим. Нормой же для Москвы считаются дневные температуры от плюс 23…25 градусов в начале месяца до 17…18 тепла в его последних числах. "Все-таки солнечная активность уже угасает, поэтому идет понижение среднесуточной температуры к концу месяца на пять и более градусов", - отметил Вильфанд. И добавил, что это средние значения. Может и весь месяц оказаться теплым.