Гидрометцентр: Жара вернется в Москву на следующей неделе

Похолодание в центре европейской территории, в том числе и в Москве, будет совсем непродолжительным и придется на выходные, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Так, сегодня не обойдется без дождя. Местами прогремят грозы. Днем максимально воздух прогреется до 21 градуса. Но ветер будет дуть с запада и юго-запада, так что будет ощущение, что на улице теплее.

А вот в воскресенье ветер уже сменит направление на север. При этом температурный фон особенно не изменится. Ночью максимум до плюс 16 градусов, днем - плюс 18…20.

В начале следующей рабочей недели потеплеет - днем до 23 градусов. Дожди прекратятся. И до середины недели они не ожидаются. Ветер снова подует с юга. Четвертого августа ночью плюс 8…13 градусов, днем до плюс 26. Пятого августа ночью плюс 10…15, днем до 28 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "РГ", что в Москве температура в августе может быть выше нормы, но превышение это будет не слишком большим. Нормой же для Москвы считаются дневные температуры от плюс 23…25 градусов в начале месяца до 17…18 тепла в его последних числах. "Все-таки солнечная активность уже угасает, поэтому идет понижение среднесуточной температуры к концу месяца на пять и более градусов", - отметил Вильфанд. И добавил, что это средние значения. Может и весь месяц оказаться теплым.