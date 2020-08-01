СК назвал вероятную причину смерти семьи на алтайской турбазе

Следственные органы продолжают выяснять причины смерти семьи из четырех человек на алтайской турбазе. Одна из основных версий: причиной трагедии могло стать отравление.

- Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля. При этом признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

По данным следствия, 26 июля 51-летний мужчина со своей 43-летней супругой и двумя детьми 16 и 11 лет приехали в село Ая из города Барнаула и разместились на одной из туристических баз. А накануне днем их тела обнаружил персонал в номере гостиницы.

В настоящее время в тандеме с криминалистами на турбазе работают специалисты Роспотребнадзора, собирающие пробы воды, воздуха и другие данные. Предстоит целый комплекс судебных экспертиз: медицинских, химических, генетических, криминалистических, способных пролить свет на причину смерти туристов.

Возбуждено уголовное дело.