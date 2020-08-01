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01.08.2020 20:39
Рубрика: Общество

В Тюмени скончалась самая тяжелая россиянка

Текст: Юлия Резникова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Тюмени скончалась женщина-инвалид Любовь Нурдинова, считавшаяся самой тяжелой россиянкой. 8 июля Любови исполнилось 57 лет. О ее гибели со ссылкой на собственные источники сообщил портал 72.RU.

О судьбе 350-килограммовой жительницы Тюмени "РГ" рассказывала в мае этого года. Местом заточения для Любови стала квартира в старой трехэтажке. По словам женщины, она "с детства была крупной", а последние пару десятилетий "на глазах пухла".

Инвалид лишилась возможности не только дойти до ближайшего окна, но и встать с кровати, в которой не могла даже повернуться без посторонней помощи. Любовь послала в соцсетях сигнал SOS, и ей вызвалась помочь клиника - за два месяца с помощью гимнастики и операции на желудке избавили от 200 килограммов.

С начала лета тюменка перестала выходить на связь с журналистами, которые вели дневник ее похудения, и открывать двери квартиры, и знакомые семьи сообщили корреспондентам о ее гибели. Что стало причиной ее смерти, пока неясно. Родственники Нурдиновой на звонки журналистов не отвечают.

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