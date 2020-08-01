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01.08.2020 10:02
Рубрика: Экономика

Россия может полностью возобновить международное авиасообщение с 11 августа

Текст: Евгений Гайва
Возможность открытия Россией международного авиасообщения со всеми странами обсуждается с 11 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиационной отрасли.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Как уточняется, такая идея обсуждалась недавно на совещании у вице-премьера России Татьяны Голиковой. Источники называют дату 11 августа.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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С 1 августа Россия уже возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Первый рейс в Стамбул уже отправился сегодня из аэропорта Шереметьево. С 10 августа полетная программа будет расширена, в том числе будут выполняться рейсы на курорты Турции.

Как рассказали "РГ" в компании Tez Tour, сейчас отмечается резкий всплеск спроса на туры в Турцию. Причем, темпы продаж туров в Турцию уже в ближайшее время могут выйти на уровень прошлого года.

Ранее в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России сообщали что сейчас прорабатывается вопрос расширения списка стран, с которыми может быть возобновлено международное авиасообщение.

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При этом возобновление международного авиасообщения будет проходить на условиях взаимности. Евросоюз с 1 июля официально начал процесс открытия внешних границ. Но Россия пока не включен в список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию стран ЕС.

Авиасообщение с другими странами Россия полностью приостановила с 27 марта из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

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