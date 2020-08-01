Россия с 15 августа возобновит авиасообщение со Швейцарией

Авиасообщение со Швейцарией снова заработает с 15 августа. Об этом РИА Новости рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Отмечается, что рейсы будут совершаться один раз в семь дней по маршруту Москва-Женева-Москва.
Напомним, что с 1 августа было возобновлено международное авиасообщение. Пока российские туристы могут полететь только в Великобританию, Турцию и Танзанию.
Также обсуждается вопрос о полном восстановлении международных перелетов с 11 августа.