Россия с 15 августа возобновит авиасообщение со Швейцарией

Отмечается, что рейсы будут совершаться один раз в семь дней по маршруту Москва-Женева-Москва.

Напомним, что с 1 августа было возобновлено международное авиасообщение. Пока российские туристы могут полететь только в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Также обсуждается вопрос о полном восстановлении международных перелетов с 11 августа.