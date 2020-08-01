Сколько топлива можно сэкономить, если ездить по правилам

Ездить на автомобиле с превышением скорости, оказывается, затратно во всех смыслах. Мало того, что есть риск нарваться на штраф (1000-1500 рублей за "лишние" 40 км/ч), так еще и бензина машина потребует гораздо больше обычного.

Впрочем, никакой сенсации тут нет, простая физика: чем выше скорость автомобиля, тем заметнее эффект сопротивления от встречного воздуха и трения колеса. Причем сопротивление ветра увеличивается пропорционально квадрату скорости. И в результате кривая потребления топлива растет по экспоненте, а на скорости свыше 100 км/ч большую часть энергии топлива машине приходится тратить как раз на преодоление сопротивления воздуха.

Чтобы выяснить, насколько меньше бензина потребуется, если водитель сбавит скорость на те же 30 км/ч и поедет строго по правилам, aif.ru сопоставил данные автомобилей трех разных классов. Это в частности, компактный городской автомобиль, например Volkswagen Golf, Ford Focus или Toyota Corolla, семейный кроссовер типа Nissan X-Trail или Skoda Kodiaq и большой внедорожник - УАЗ "Патриот" или Mitsubishi Pajero.

Оказывается, все они при постоянной скорости до 80 км/ч тратят примерно 25 л.с. своей мощности на преодоление сопротивления воздуха. Но с увеличением темпа езды, цифры начинают различаться. Скажем, при скорости в 110 км/ч первая группа машин затрачивает 37 л.с., вторая - около 40 л.с., а третья - 55 л.с. А если же автомобили разогнать до 130-140 км/ч, то им понадобится 55, 70 и 80 л.с. соответственно.

Очевидно, что и затраты топлива будут расти в таких пропорциях. То есть, прибавка скорости на 30-40 км/ч обойдется в полтора-два раза дороже с точки зрения расходов на топливо. Отсюда вывод: лимит превышения в 20 км/ч - оптимален как с позиций соблюдения правил дорожного движения и безопасности, так и с экономической точки зрения.