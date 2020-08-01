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01.08.2020 01:10
Рубрика: В мире

Трамп посчитал смехотворной отмену смертного приговора Царнаеву

Джохар Цорнаев, осужденный за планирование и осуществление теракта во время Бостонского марафона в 2013 году, - "животное", и отмена его смертного приговора - смехотворна. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, прокомментировав решение апелляционного суда.

"Я вижу, что в Бостоне, где есть это животное, убившее столько людей во время Бостонского марафона, они только что отослали его смертный приговор обратно в нижестоящий суд, так что они будут спорить об этом еще долго", - приводит слова Трампа ТАСС.

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"Это смешно. Подумайте - это просто смешно", - констатировал глава Белого дома.

Напомним, причиной отмены смертного приговора стала невозможность обеспечить непредвзятость присяжных в ходе процесса. Также был отменен приговор по трем второстепенным пунктам, которые касались применения оружия. Суд нижестоящей инстанции вновь рассмотрит это дело. Но если казнь окончательно отменят, Джохар Царнаев в любом случае останется за решеткой до конца жизни.

В ходе теракта, совершенном Царнаевым вместе с братом Тамерланом, погибли три человека, более 280 получили ранения. Тамерлан был убит полицейскими, а Джохара задержали.

В мире США Судебный процесс над Джохаром Царнаевым

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