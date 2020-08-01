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01.08.2020 03:35
Рубрика: В мире

Трамп: США будут рады заключить с РФ соглашение по ядерному оружию

Фото: AFP/JIM WATSON Фото: AFP/JIM WATSON
Фото: AFP/JIM WATSON

Соединенные Штаты будут рады заключить соглашение по ядерному оружию с Россией. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп перед журналистами во Флориде.

Фото: Gettyimages
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По его словам, сейчас ведется совместная работа с Москвой над ядерным соглашением по нераспространению. Американский лидер подчеркнул, что будет здорово, если "у нас будет что-то в таком роде", пишет РИА Новости.

Напомним, в Вене с 27 по 30 июля состоялась встреча межведомственных делегаций России и США в рамках двустороннего стратегического диалога по космической безопасности, доктринам и потенциалам, транспарентности и верификации. Ранее, в июне, Москва и Вашингтон обсудили перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении СНВ-3 и поддержания стабильности в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году. Сегодня он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Ранее президент Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. Однако Пекин эту идею отверг.

В мире США Россия и США

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