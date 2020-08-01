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01.08.2020 02:13
Рубрика: В мире

Ураган "Исаиас" может помешать возвращению Crew Dragon на Землю

Астронавты НАСА Боб Бенкен и Даг Херли в Crew Dragon. Фото: AFP/NASA TV Астронавты НАСА Боб Бенкен и Даг Херли в Crew Dragon. Фото: AFP/NASA TV
Астронавты НАСА Боб Бенкен и Даг Херли в Crew Dragon. Фото: AFP/NASA TV

Первый частный космический корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дагом Херли и Бобом Бенкеном покинет Международную космическую станцию (МКС) в субботу. Его возвращение на Землю ожидается в воскресенье, если позволит погода.

Фото: NASA/Roscosmos
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По планам НАСА, Crew Dragon должен отстыковаться от МКС в 19.34 по времени восточного побережья США (02.34 мск воскресенья). Его путь до Земли займет 19 часов. Приводнение капсулы с астронавтами произойдет в 21.42 мск в Атлантическом океане, пишет РИА Новости.

Ранее Национальный центр наблюдения за ураганами США оповестил о приближении к восточному побережью Флориды урагана "Исаиас". Стихия несет сильный ветер и обильные осадки, но пока неизвестно, заденет ли ураган зоны расчетного приводнения Crew Dragon. НАСА сейчас внимательно следит за ситуацией с погодой. Решение о возвращении или не возвращении корабля будет принято за три часа до планируемой отстыковки.

Напомним, Crew Dragon компании SpaceX совершил первый пилотируемый старт с Земли в конце мая. Он доставил на орбиту астронавтов Херли и Бенкена, которые провели на МКС два месяца. Они помогали экипажу станции провести работы по замене устаревших аккумуляторов и принимали участие в различных экспериментах на американском сегменте МКС.

В мире США Общество Космос

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