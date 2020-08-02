Напомним, ранее, 7 июля, на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru был размещен проект приказа МВД, который утверждал новый образец водительского удостоверения. Но он еще не подписан.

Как пояснили в Госавтоинспекции, новый образец водительского удостоверения давно утвержден комиссией по рассмотрению и утверждению образцов специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении, и уже давно выдается. Просто приказом решено было закрепить этот вид водительского удостоверения.

Как считают в ведомстве, новый образец позволит без всяких проблем нашим автомобилистам путешествовать по странам, подписавшим Венскую конвенцию о дорожном движении, даже не получая так называемого международного водительского удостоверения. Напомним, что в соответствии с этой конвенцией название документа должно быть написано на национальном языке. Однако это не отменяет возможности продублировать название с переводом на другие языки.

Также проект приказа прописывает порядок оформления паспорта взамен утраченного в отношении автомобилей, которые ранее не стояли на учете. Действительно, человек может потерять ПТС нового автомобиля еще до регистрации его в ГИБДД. Однако до сих пор порядка действий для такой ситуации прописано не было. Планируется, что приказ начнет действовать с 20 августа.