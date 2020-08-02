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02.08.2020 06:14
Рубрика: В мире

Эксперт рассказал об особенностях отдыха в Турции в этом сезоне

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр прокомментировал стоимость отдыха в этой стране, заявив, что она останется на уровне прошлого года. Ради привлечения клиентов, по его словам, некоторые отели даже начали снижать цены.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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"Сегодняшние расценки прописаны в контрактах с туроператорами, которые заключались в 2019 году. Они продолжают действовать, поэтому и цены останутся прежними", - цитирует эксперта РИА Новости.

Напомним, с первого августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Принимать туристов начали Анкара и Стамбул. С десятого августа полетная программа будет расширена, в том числе будут выполняться рейсы на курорты Турции.

Пандемия внесла изменения в стандарты питания туристов. Так на "шведском столе" еду в тарелки клиентов теперь накладывает персонал. Как отметил Сурури Чорабатыр, перед открытием туристического сезона все отели Турции получили необходимые инструкции от профильных министерств страны. Напомним, из-за вспышки коронавирусной инфекции с 27 марта Россия полностью приостановила авиасообщение с другими странами.

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