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2 августа 2020 г.

Постановление правительства Хабаровского края от 31 июля 2020 года № 318-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В целях дальнейшего снятия ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края, Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" следующие изменения:

1) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Возобновить с 01 августа 2020 г. оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей:

- в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Хабаровского края;

- в лагерях, организованных образовательными организациями (с дневным пребыванием), внесенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления и расположенных в населенных пунктах Хабаровского края, в которых отсутствуют на день открытия лагеря случаи регистрации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.";

2) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. Возобновить с 09 августа 2020 г. работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (далее - предприятия) при условии:

- направления юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в орган местного самоуправления поселения, городского округа Хабаровского края по месту осуществления своей деятельности уведомления о готовности к возобновлению деятельности предприятия общественного питания (далее -уведомление) по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

- наличия акта о готовности к возобновлению деятельности предприятия общественного питания, выданного органом местного самоуправления поселения, городского округа Хабаровского края, по форме согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

Уведомление и акт о готовности к возобновлению деятельности предприятия общественного питания оформляются по каждому отдельному предприятию.";

3) дополнить пунктом 131 следующего содержания:

"131. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, городских округов Хабаровского края в срок до 09 августа 2020 г. организовать работу по осмотру предприятий на предмет готовности к возобновлению деятельности по оказанию услуг общественного питания населению с составлением акта о готовности (неготовности) к возобновлению деятельности предприятия общественного питания по форме согласно приложению № 5 к настоящему постановлению на основании поступивших уведомлений.

При поступлении уведомлений юридического лица (индивидуального предпринимателя) после 09 августа 2020 г. в течение пяти рабочих дней обеспечить осмотр предприятий на предмет готовности к возобновлению деятельности по оказанию услуг общественного питания населению с составлением акта о готовности (неготовности) к возобновлению деятельности предприятий общественного питания по форме согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.";

4) в приложении № 3:

а) пункт 1 признать утратившим силу;

б) пункт 2 дополнить словами ", за исключением организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Хабаровского края";

5) дополнить приложениями № 4, 5 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев



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Уведомление о готовности к возобновлению деятельности предприятия общественного питания
(pdf, PDF, 114 Кб)
Акт о готовности (неготовности) к возобновлению деятельности предприятия общественного питания
(pdf, PDF, 123 Кб)