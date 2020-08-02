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02.08.2020 13:38
Рубрика: Спорт

Кокорин: Хочу вернуть тот "Спартак", который все любят

Текст: Максим Домчев
Нападающий Александр Кокорин дал первое интервью после перехода в "Спартак".
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
"Спартак" отказался передать клуб в управление болельщикам к 2023 году

2 августа столичный клуб объявил о переходе нападающего, который ранее выступал за "Зенит". Новичок красно-белых провел первую тренировку в новой команде и дал интервью официальному сайту "Спартака".

"Все супер! Познакомился с командой, провел первые тренировки. Рад, что все быстро решилось. Спасибо руководству клуба и ребятам за такой прием. Я в деле! Готовимся к первой игре", - сказал Кокорин.

В молодости новичок красно-белых позволил себе нелицеприятный комментарий о "Спартаке". Сейчас Кокорин признал, что вел себя глупо.

"Просто для моих прежних команд "Спартак" был принципиальным соперником. Но сейчас детская обида позади. Я здесь и хочу играть. Готов помочь "Спартаку" стать сильнее и вернуться наверх", - сказал он.

Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар"
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Кокорин получил в новой команде 9-й номер, который ему уступил Резиуан Мирзов. Новичок "Спартака" также рассказа том, чего бы хотел добиться с новой командой.

"Хочу быть здоровым, по максимуму помогать команде и вернуть тот "Спартак", который все любят: атакующий, результативный и побеждающий!" - сказал он.

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