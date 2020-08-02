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02.08.2020 03:57
Рубрика: В мире

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа. На сайте НАСА ведется трансляция.

Фото: Instagram.com/ivan_mks63/
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"Люки на корабле и в шлюзе были закрыты приблизительно за два часа до отстыковки. Она произошла в субботу в 19:35 по времени восточного побережья США. Место посадки рассчитают специалисты в зависимости от погодных условий", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Как рассказал на брифинге менеджер коммерческой программы полетов Стив Стич, к операции по эвакуации астронавтов привлекут более 40 специалистов, два поисково-спасательных судна, два скоростных катера и несколько вертолетов. На борту поисково-спасательного судна астронавты пройдут медосмотр и, как ожидается, через четыре часа их доставят во Флориду.

Добавим, что за несколько часов до закрытия люков Даглас Херли и Роберт Бенкен попрощались с экипажем МКС, в который входят американский астронавт Крис Кэссиди и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

В мире США Общество Космос

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