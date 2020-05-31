Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.

Стыковка прошла в автоматическом режиме в 17.17 мск, после чего в шлюзовом отсеке было выравнено давление. Астронавты, работающие на Международной космической станции, открыли люк и установили контакт с экипажем корабля Crew Dragon. Первым на МКС перешел 49-летний астронавт Роберт Бенкен, за ним - 53-летний Даглас Харли.

Планируется, что астронавты будут находиться на МКС 3-4 месяца.

Принадлежащая компании Space X ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартовала в субботу в 22:22 мск с космодрома на мысе Канаверал.

Это первый случай в истории космонавтики, когда людей отправили в космос на борту аппарата, созданного частной компанией.