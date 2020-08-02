Космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе.

Crew Dragon прибыл, как и планировалось, в 14:48 по времени Восточного побережья США (21:48 мск), сообщает РИА Новости. Это было первое с 1975 года приводнение пилотируемого космического корабля США на воду.

Как сообщалось ранее, в операции по эвакуации астронавтов принимают участие более 40 специалистов, два поисково-спасательных судна, два скоростных катера и несколько вертолетов.

Напомним, Crew Dragon компании SpaceX совершил первый пилотируемый старт с Земли в конце мая. Он доставил на орбиту астронавтов Херли и Бенкена, которые провели на МКС два месяца. Перед отлетом они попрощались с экипажем станции, в который входят американский астронавт Крис Кэссиди и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.