Назван способ продлить срок службы смартфона

Для сохранности смартфона его следует класть экраном вниз. Такой совет пользователям дал Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

"Для защиты экрана придумано множество способов, а вот для камер - пока нет. Поэтому переворачивая свой телефон экраном вниз, вы поможете камере меньше царапаться, а дисплею нагреваться", - цитирует эксперта агентство "Прайм".

Этот совет актуален даже в том случае, если смартфон находится в чехле с бортом, так как камера все равно может пострадать от соприкосновения с другими поверхностями. А вместе с новым гаджетом стоит всегда покупать защитное стекло, которое убережет аппарат от трещин в случае падения, напомнил эксперт.