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02.08.2020 11:52
Рубрика: Общество

Названа главная ошибка россиян в борьбе с коронавирусом

Текст: Евгений Гайва

Отказ от ношения защитных масок является одной из главных ошибок, которую сейчас совершают россияне, заявил главный кардиолог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, академик РАН Сергей Бойцов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Пренебрежение правилами безопасности мешает остановить распространение инфекции, сказал он KP.Ru. По словам эксперта, "золотым" принципом блокирования распространения инфекции является ношение маски и теми, кто заражен, но еще не знает об этом, и теми, кто не заражен.

Он привел в пример ношение масок на пляжах в Испании. В России же, где пляжи на курортах забиты людьми, над редкими отпускниками в масках посмеиваются.

Некоторые люди могут испытывать проблемы с дыханием при ношении защитных масок. Но надо понимать, что это тяжелобольные люди с признаками сердечной недостаточности, которые, как правило, крайне редко выходят из дома, отметил Бойцов. А все остальные, кто заявляет о невозможности носить маску из-за "тяжелых проблем" с доступом воздуха, просто ищут себе оправдания.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России зарегистрировано 5427 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число заболевших достигло 850 870.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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