Указ губернатора Орловской области от 31 июля 2020 года № 351 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 31 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 31 августа 2020 года включительно";

2) в пункте 4 слова "по 31 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 31 августа 2020 года включительно";

3) абзац шестой подпункта "а" пункта 1 раздела I приложения 1 изложить в следующей редакции:

"мероприятия по организации и проведению на свежем воздухе конгрессов, семинаров, выставок и других мероприятий, осуществляемых в установленной сфере деятельности органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, органами местного самоуправления, а также государственными и муниципальными учреждениями Орловской области по поручению органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области и органов местного самоуправления, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;".

2. Настоящий указ вступает в силу с 1 августа 2020 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







