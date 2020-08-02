Указ губернатора Орловской области от 31 июля 2020 года № 351 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Новости

В Москве открывается сезон концертов на крыше 13:16
Выезд на "встречку" через стершуюся разметку. Как оспорить штраф 13:01
На Кубани задержали владельца взорвавшейся автозаправки 12:49
Кантемировской дивизии передали еще 10 модернизированных танков Т-80БВМ 12:33
В Минобрнауки рассказали о расширении числа бюджетных мест для абитуриентов 12:22
Названа главная ошибка россиян в борьбе с коронавирусом 11:52
Номинирование Трампа на съезде республиканцев пройдет без СМИ 11:52
За первые сутки границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек 11:44
Петербуржец на набережной устроил стрельбу из автомата 11:21
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе 11:06
Около 17 тысяч человек станут участниками Московского полумарафона 10:54
Названы самые популярные продукты в сетевых магазинах 10:39
Крымский санаторий уволил охранника, прогонявшего туристов нагайкой 10:30
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека 10:27
СМИ: Южная Корея скрыла факт запуска КНДР противокорабельной крылатой ракеты 10:05
Боец UFC потерял сознание в раздевалке перед боем 09:52
Еще 761 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:40
Китайская соцсеть TikTok в США может быть продана Microsoft 09:28
Посольство не комментирует информацию о нападении на консульство РФ в Иране 09:21
В Греции открыт первый в мире подводный музей затонувших кораблей 08:42
У 14 конгрессменов США зафиксирован положительный тест на COVID-19 08:27
Более 30 членов экипажа норвежского круизного лайнера заболели коронавирусом 08:18
После крушения парома в Таиланде шесть человек пропали без вести 08:03
В Калифорнии объявили эвакуацию жителей из-за лесных пожаров 07:42
Врач рассказал о правилах использования "школьных" санитайзеров 07:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
2 августа 2020 г.

Указ губернатора Орловской области от 31 июля 2020 года № 351 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 31 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 31 августа 2020 года включительно";

2) в пункте 4 слова "по 31 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 31 августа 2020 года включительно";

3) абзац шестой подпункта "а" пункта 1 раздела I приложения 1 изложить в следующей редакции:

"мероприятия по организации и проведению на свежем воздухе конгрессов, семинаров, выставок и других мероприятий, осуществляемых в установленной сфере деятельности органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, органами местного самоуправления, а также государственными и муниципальными учреждениями Орловской области по поручению органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области и органов местного самоуправления, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;".

2. Настоящий указ вступает в силу с 1 августа 2020 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией