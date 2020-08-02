Указ губернатора Орловской области от 31 июля 2020 года № 352 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Внести в раздел I приложения 2 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив абзац первый пункта 5 в следующей редакции:

"5. Граждане обязаны использовать при входе и нахождении в общественном транспорте, легковом такси, на объектах розничной торговли, рынках и ярмарках, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях средства индивидуальной защиты органов дыхания - маски, респираторы или иные средства защиты, а также соблюдать нормы санитарно-эпидемиологической безопасности. Гражданам рекомендуется использовать перчатки в общественном транспорте, на объектах розничной торговли, рынках и ярмарках, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях.".

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







