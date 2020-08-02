Посольство не комментирует информацию о нападении на консульство РФ в Иране

Посольство России в Тегеране не стало комментировать сообщения ряда местных СМИ о планах иранской организации "Тондар" совершить теракт в отношении генконсульства РФ в городе Решт (северная провинция Гилян).

"Появившиеся накануне в некоторых иранских средствах массовой информации сообщения о якобы планировавшемся теракте против нашего генконсульства в Реште мы не комментируем", - сказал корреспонденту "РГ" представитель российской дипмиссии.

Ранее спецслужбы ИРИ объявили о поимке на территории страны лидера экстремистской организации "Тондар" ("Шахская ассоциация Ирана") Джамшида Шармахда. Обстоятельства задержания пока не раскрываются. Однако накануне в эфире местного ТВ были продемонстрированы признательные показания Шармахда о подрывной деятельности организации против Ирана. В свою очередь ряд иранских информресурсов сообщили также о причастности "Тондар" к планированию теракта в российском генконсульстве в Реште.

По данным спецслужб Ирана, организация, которую в Тегеране считают террористической, действовала из США и осуществила ряд терактов на территории страны. В частности, она подозревается в совершении взрыва в одной из мечетей в иранском городе Шираз в 2008 году. Тогда погибли 14 человек и около 200 получили ранения.