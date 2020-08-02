Более чем на половине заправок Москвы и области топливо не доливают. Однако на четверти заправок оказалось, что его переливают. К такому выводу можно прийти на основании потребительского исследования, которое провели АНО "Мониторинг АЗС" совместно с Общероссийским народным фронтом.

Всего в июле было проверено 100 АЗС. Для сравнения: Росстандарт с начала года по всей стране проверил 250 АЗС. Впрочем, методы и способы исследования отличаются. "Мониторинг АЗС" проверял заправки на соответствие тому, что фиксируется в кассовом чеке. По сути, покупалось пять литров Аи-92-К5. А затем измерялся объем исходя из плотности и веса топлива. А также измерялось октановое число.

Рекордный недолив, зафиксированный в ходе исследования, составил 7,36 процента

Так вот, согласно исследованиям, на 58 из 100 проверенных АЗС был выявлен недолив топлива. При этом на 13 из них недолив был незначительным и укладывался в требования госстандарта. А на 45 АЗС он уже вышел за эти рамки.

Рекордный недолив, зафиксированный в ходе исследования, составил 7,36 процента. То есть если на такой заправке приобрести 50 литров бензина - полный бак, то в него недолив составит 3,68 л.

Средний недолив топлива в ходе исследования составил 1,11 процента. Если средняя цена 1 литра топлива в чеке 42,92 рубля, то с учетом зафиксированного недолива средняя реальная цена 1 литра бензина Аи-92-К5 составила 43,17 рубля.

Теперь о качестве самого топлива. На 75 АЗС отпускаемый бензин соответствовал потребительским характеристикам, указанным в чеке на товар. Но на 19 АЗС продали бензин, октановое число которого было ниже Аи-92, с учетом погрешности измерений.

А на 6 АЗС продавался бензин с октановым числом выше Аи-92, с учетом погрешности измерений.

Стоит отметить, что для имущества потребителя представляет потенциальную опасность как бензин с меньшим октановым числом, так и с большим, чем предписано производителем транспортного средства. Поэтому вопросы имеются к качеству топлива, отпускаемого на 25 АЗС из 100.

Все полные данные этого исследования с указанием названий и мест расположения всех проверенных заправок направлены в Росстандарт для их изучения. Возможно, они станут поводом для дополнительной проверки заправок, где нарушения наиболее серьезные.