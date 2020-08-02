Собянин оценил возможность второй волны COVID-19

Опасности так называемой второй волны коронавируса в Москве практически нет. Об этом мэр Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу "Россия-1".

"Вторая волна - это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными, - конкретизировал термины Сергей Собянин. - Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Бурный рост заболеваемости мы видим в тех регионах, которые не прошли даже первую волну". В числе мировых мегаполисов, которые пережили эту пиковую стадию "короны", мэр назвал Москву, Лондон, Нью-Йорк и Париж.

Что касается российской столицы, то здесь суточный прирост заболеваемости по сравнению с пиковыми весенними значениями демонстрирует десятикратное снижение. Кроме того, как показали ИФА-исследования, у москвичей формируется коллективный иммунитет к COVID-19, и именно это позволяет постепенно выходить из ограничений.

Напомним, что в субботу Москва открыла, наконец, кинотеатры. Ведущие сети запустили большинство синематографов. Они работают по строгим правилам Роспотребнадзора, в залах проводится дезинфекция, обеспечивается социальная дистанция.