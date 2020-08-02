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02.08.2020 10:27
Рубрика: Происшествия

На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека

Текст: Никита Зайков (Барнаул)
Фото: vk.com Фото: vk.com
Фото: vk.com

В Алтайском крае задержали директора туристической базы "Глобус", где погибла семья, приехавшая на отдых.

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Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, возбуждено еще одно уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. В Ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.

По версии следствия, семья приехала из Барнаула 26 июля. В номере турбазы, расположенной неподалеку от озера Ая, разместились мужчина, его 43-летняя жена и двое детей в возрасте 10 и 16 лет. Однако на следующий день они не вышли на улицу. Смерть членов семьи наступила от отравления угарным газом.

Тела обнаружили лишь спустя несколько дней. Тогда же, 31 июля, было возбуждено уголовное дело об убийстве.

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