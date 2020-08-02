В Омске арестовали подозреваемого в нападении на женщин

Кировский районный суд Омска отправил под стражу мужчину, подозреваемого как минимум в двух нападениях на женщин с корыстным умыслом.

Как передает РИА Новости, одна из жертв грабителя, 54-летняя омичка, скончалась, еще одной 66-летней женщине удалось спасти жизнь после нескольких ножевых ранений. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 31 июля, теперь как минимум два месяца на время следствия он проведет за решеткой.

О нападении на женщин в левобережной части Омска стало известно на прошлой неделе. Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, тело одной из жертв грабителя обнаружили 21 июля в подъезде дома по улице Бульвар Зеленый. А 28 июля было совершено схожее нападение на улице Степанца.

По подозрению в убийстве и покушении на убийство задержан ранее судимый 37-летний безработный омич.