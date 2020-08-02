Глава района в Дагестане арестован по делу о хищении земли на 200 млн

Ранее задержанный по подозрению в организации преступной группы исполняющий обязанности главы Дербенского района Дагестана Фуада Шихиев заключен под стражу на два месяца. Об этом "РГ" сообщили в суде Советского района Махачкалы.

Чиновник пробудет в СИЗО до 30 сентября. Шихиев - один из фигурантов уголовного дела о хищении и незаконной продаже земли в республике. Кроме него, арестованы еще несколько человек, по версии следствия, входивших в группировку.

Подозреваемые нанесли государству ущерб в размере 200 миллионов рублей в период с 2018-го по июнь 2020 года. Речь идет о хищении более 500 земельных участков на территории Дербентского района.

Как рассказали в правоохранительных органах региона, есть вероятность новых арестов.