Первый борт за рубеж вылетел из Пулково после возобновления авиасообщения

Из Петербурга в Стамбул вылетел первый международный рейс после снятия ограничений на перелеты. Как сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую компанию Пулково "Воздушные ворота Северной столицы", борт был отправлен в 15.44.

На борту находились 273 пассажира. Также 2 августа в 13.52 в Петербург прибыл первый рейс из Стамбула.

Напомним, возобновление международных авиаперелетов в России произошло с 1 августа. Пока открыты три направления: улететь можно в Турцию, Великобританию и Танзанию.

Первый регулярный рейс в Стамбул был накануне произведен и из Москвы из аэропорта Шереметьево.