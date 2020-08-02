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02.08.2020 12:49
Рубрика: Происшествия

На Кубани задержали владельца взорвавшейся автозаправки

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани задержали 54-летнего индивидуального предпринимателя - владельца автозаправки, на которой в минувшую пятницу прогремел взрыв. В результате пострадали шесть человек. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

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Ранее ведомство возбудило уголовное дело. Следственный отдел по Динскому району регионального СКР продолжает расследование по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ.

По версии следствия, в 19.00 31 июля в станице Васюринской произошло воспламенение резервуара для хранения газового топлива и его последующая детонация. В результате хлопка пострадали шесть человек от 34 до 45 лет. Четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения. Двое самостоятельно обратились в больницу.

Кроме того, повреждению подверглись сам резервуар и находящиеся неподалеку транспортные средства. Предварительной причиной хлопка с последующим пожаром послужила вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями машин или с искрами.

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