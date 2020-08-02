На Кубани задержали владельца взорвавшейся автозаправки

На Кубани задержали 54-летнего индивидуального предпринимателя - владельца автозаправки, на которой в минувшую пятницу прогремел взрыв. В результате пострадали шесть человек. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Ранее ведомство возбудило уголовное дело. Следственный отдел по Динскому району регионального СКР продолжает расследование по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ.

По версии следствия, в 19.00 31 июля в станице Васюринской произошло воспламенение резервуара для хранения газового топлива и его последующая детонация. В результате хлопка пострадали шесть человек от 34 до 45 лет. Четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения. Двое самостоятельно обратились в больницу.

Кроме того, повреждению подверглись сам резервуар и находящиеся неподалеку транспортные средства. Предварительной причиной хлопка с последующим пожаром послужила вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями машин или с искрами.