На Кубани возбудили дело о взрыве с шестью ранеными на заправке

Сотрудники следственного отдела по Динскому району СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой пострадало шестеро граждан (п."в" ч.2 ст.238 УК РФ). Об этом сообщили в субботу, 1 августа, в пресс-службе следственного управления СКР по Кубани.

По версии следствия, вечером 31 июля 2020 года в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, произошел хлопок наружного резервуара, используемого для заправки транспортных средств газовым топливом, расположенный в станице Васюринской. В результате взрыва и последовавшего за ним сильного пожара пострадали шестеро человек в возрасте от 34 до 45 лет.

По данным СК, четверо из них с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. А двое самостоятельно обратились в больницу. Кроме того, были повреждены сам резервуар заправки и находившиеся рядом автомобили.

Как рассказали в ведомстве, предварительной причиной ЧП стала вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями автотранспортных средств либо с искрами. Причиной же выхода сжиженного углеводородного газа с последующим образованием газовоздушной смеси послужило "разрушение патрубка с редуктором подачи в результате натяжения напорного шланга подачи газового топлива не отсоединенного от отъезжающего автомобиля".

Сейчас на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа во главе со следователем и следователем-криминалистом. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены пожаротехническая, судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, сообщение в управление МЧС по региону о происшествии на автогазозаправочной станции, расположенной в станице Васюринской, на 26-м километре автодороги "Краснодар - Кропоткин", поступило от оперативного дежурного ЕДДС Динского района в пятницу 19 часов 10 минут.

Специалисты с первого пожарно-спасательного подразделения оперативно (менее чес за час) полностью ликвидировали пожар, полыхавший на территории почти в сто квадратных метров.

На тушении пожара работали 44 человека личного состава и 14 единиц техники. Было подано три ствола "Дельта".

Прокуратура Краснодарского края организовала также проверку по факту хлопка газа на газозаправочной станции (она принадлежит частному предпринимателю). Предварительно установлено, что инцидент случился в результате неосторожного обращения с газом одним из водителей в момент заправки.