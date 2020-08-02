В нацпарке Сочи ликвидировали крупный лесной пожар

В Головинском участковом лесничестве Лазаревского района Сочи удалось потушить лесной пожар, бушевавший двое суток. Об этом сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

Пожар полностью ликвидировали накануне вечером. Почти двое суток сотрудники Сочинского нацпарка, МЧС, отряд ЮРПСО и Служба спасения Сочи боролись с огнем. В тушении пожара были задействованы почти сто человек, половина из которых сотрудники нацпарка. Ситуацию усугубляла сухая ветреная погода. В основном горела сухая листва и подстилка. Причина возгорания пока не выявлена.

Как уже сообщала "РГ", в минувшую пятницу днем общая площадь пожара составила 3,2 гектара, площадь горения - 300 квадратных метров.

Напомним, на территории Сочинского национального парка запрещается разводить костры вне специально оборудованных для этих целей мест, бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок и выжигать траву в лесу и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.