За первые сутки границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек

За первые сутки после открытия российско-абхазскую границу пересекли более 7,5 тысячи человек. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе таможни города Сочи.

По данным ведомства, в первый день из России в Абхазию выехало 1243 транспортных средств, в обратном направлении - 664. Из нашей страны в соседнюю республику отправились более пяти тысяч человек, в обратном направлении - более 2,5 тысячи.

С сегодняшнего дня из Сочи в Абхазию также начали ходить экскурсионные автобусы. Пока их количество не уточняется, первые итоги подведут завтра.

Напомним, вчера российско-абхазская граница возобновила работу после закрытия из-за пандемии коронавируса. Решение было принято на основе заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии. На 29 июля общее число выявленных пациентов с COVID-19 в республике составляло 71 человек.